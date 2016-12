Riccardo Orsolini con un piede a Milanello... anzi no! Solo pochi giorni fa il gioiello dell'Ascoli sembrava a un passo dal trasferimento al Milan, Adriano Galliani aveva trovato l'intesa sia con il giocatore che con il club marchigiano ma l'ad rossonero si è scontrato con il muro alzato da Sino Europe Sports: come da accordi firmati tra il consorzio cinese e Fininvest infatti ogni operazione di mercato dev'essere concordata e approvata da ambo le parti, ma proprio da parte degli investitori asiatici, rappresentati in Italia dal duo Fassone-Mirabelli, è arrivato il no secco.



A confermare questa versione ci ha pensato anche l'agente di Orsolini, Donato Di Campli, a Radio Crc: "Il Milan? Ieri ci ha comunicato che i cinesi non hanno avallato l'acquisto di Orsolini". Mercato chiuso? Niente affatto, perché ora c'è il Napoli: "Su di lui ci sono tante squadre italiane, tra le quali il Napoli. Ho parlato con Giuntoli e avremo modo di discutere meglio in futuro: è uno dei profili più importanti del panorama italiano al momento e penso che andrà nella squadra che più dimostrerà di credere in lui".