Orsolini, Favilli e non solo. L'agente dei gioiellini dell'Ascoli, Donato Di Campli, ha parlato a "4-4-2" su Sportmediaset del futuro dei suoi assistiti con cui c'è in ballo una trattativa aperta fra Ascoli e Juventus.



SU ORSOLINI - "La scelta spetta all'Ascoli, noi di conseguenza ci muoveremo: non ci sono preferenze, il giocatore è alla finestra. Piace a tanti, è il segreto di pulcinella dire il contrario. Credo che in questo momento sia uno degli oggetti del desiderio di questo mercato. Puntare su giovani italiani non penso sia la priorità della Juve in questo momento credo che sia la priorità di tutte le squadre italiane. Credo che Orsolini sia un piccolo Robben, ha tutte le caratteristiche un po' simili a questo giocatore: grande potenza fisica e atletica, unita anche a una tecnica sopraffina. È un esterno che gioca con il piede mancino. Il prezzo? Certo, quando ci sono più club concorrenti il prezzo aumenta e l'Ascoli sta cercando di monetizzare".



FAVILLI NELLA TRATTATIVA - "Se Favilli entrerà nella trattativa? E' corretto. Favilli è sotto il controllo dell'Ascoli, ma la Juve non ha mai perso di vista il giocatore: c'è il diritto di riscatto a favore dell'Ascoli di tre milioni".