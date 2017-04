Non sarà una gara come tutte le altre quella che il terzino sinistro dell'Empoli Manuel Pasqual si troverà a giocare allo stadio Artemio Franchi. sabato alle 15 contro la sua ex squadra, la Fiorentina, della quale è stato capitano ed ha trascorso ben 11 anni di carriera fino all'anno scorso. Calciomercato.com ha voluto quindi discorrere su presente, passato e futuro del giocatore nativo di San Donà del Piave con il suo agente Gastone Rizzato:



Sig. Rizzato, come sta vivendo Manuel Pasqual questo momento non semplicissimo con un Empoli alla ricerca costante di punti salvezza?



'Quando ha firmato con l'Empoli Manuel sapeva che poteva essere una stagione difficoltosa, completamente diversa dalle annate trascorse alla Fiorentina, però lui si è immedesimato da professionista quale è nel ruolo e la vive sapendo di dover faticare, ma essendo anche conscio che è un traguardo raggiungibile.'



Sabato non sarà una gara per tutte le altre per lui che tornerà a giocare in quello che è stato il suo stadio per tanti anni...



'Manuel è un giocatore che ha lasciato il cuore a Firenze, ma è anche evidente che lui oggi gioca per l'Empoli e darà tutto per la squadra azzurra, fermo restando che a Firenze abbraccerà i suoi ex compagni, il pubblico e tutti quelli che gli hanno voluto bene. Undici anni in una sola squadra non si possono dimenticare, con oltre 350 presenze in viola, è stato capitano ed ha conquistato la Nazionale con quella maglia: la sua vita calcistica si è praticamente sviluppata alla Fiorentina, e perciò è qualcosa che non si può cancellare. Resta un qualcosa di bellissimo e da raccontare ai bambini.'



Manuel ha ancora un altro anno di contratto con l'Empoli. Potrebbe decidere di continuare a giocare ancora dopo giugno 2018?



'In questo momento lui è calciatore. Rimane concentrato sull'obiettivo da raggiungere, non ha fatto programmi per oltre il 2018, abbiamo tutto il tempo per parlarne; magari faremo il punto tra un anno esatto in questo periodo.'



E se in futuro la Fiorentina lo contattasse per un posto in società?



'Anche su questa possibilità faremo le nostre valutazioni il prossimo anno. Adesso ha in testa solo l'Empoli, dove è stato accolto benissimo e si sente come in una vera famiglia, e tutto quello che ha lo darà per la squadra. Se poi dopo la prossima stagione sceglierà di smettere, deciderà per il meglio come al solito.'