L'Inter sta sognando il ritorno in Italia di Javier Pastore. Il trequartista del Paris Saint Germain si è messo in mostra nell'ultima gara di campionato in cui è andato in gol nel 4-1 contro il Nantes ed è un obiettivo di mercato sempre più concreto anche in virtù delle parole, rilasciate a FcInterNews dal suo agente Marcelo Simonian.



OPPORTUNITA' PER SUNING - "Sono positivamente impressionato dalla stagione fin qui disputata dall'Inter. Sabatini è il migliore del mondo nel suo ruolo, Ausilio il secondo. Spalletti un grande mister, il numero uno in Italia. Ingaggiare eventualmente Pastore sarebbe un'opportunità storica per i nerazzurri per tornare al recente passato vincente. Vedremo se i proprietari cinesi fiuteranno l'affare e approfitteranno di aver sotto contratto due fenomeni come i dirigenti nerazzurri".