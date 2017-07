L'Inter su Javier Pastore? L'agente Marcelo Simonian non lo esclude e, intervistato da fcinternews ha lasciato un piccolo spiraglio ad un ritorno in Italia: "Javier è un grandissimo giocatore, il migliore di tutti. Su questo non ci sono dubbi, lo posso assicurare. In Italia si è comportato da grande, lasciando il vostro campionato da re. E se tornasse non cambierebbe nulla: sarebbe ancora un re. Per il PSG è un giocatore molto importante, non credo possa prendere in considerazione l'ipotesi di una sua cessione. Non saprei, sul serio".