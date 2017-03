Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, ai microfoni di Centro Suono Sport ha parlato del suo assistito e della possibilità di un ritorno in giallorosso. "Lorenzo è un profilo importante, forse il ventenne più promettente che gioca in Italia. E’ normale che su di lui ci siano interessi di molti club in A e all’estero. Della Roma non ho sentito nessuno e quindi sono libero. Non so se le due società hanno avuto colloqui e mi interessa il giusto. Quando arriverà la fine della stagione, tireremo le somme e valuteremo quello che è meglio per Lorenzo. Soprattutto ciò che ci verrà offerto, perchè magari la Roma non lo riscatta e arriva un altro club. Ovviamente la Roma è una grande conoscitrice di calcio e i giornali parlano del suo rientro nella capitale, sicuramente Pellegrini è un profilo top. Vediamo che succede".