Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, ha parlato al Milanista.it delle voci di mercato che vedono protagonista il suo assistito:''Pellegrini è un giocatore seguito dalle più importanti squadre d’Europa, ma ora è concentrato solamente sul Sassuolo. Il Milan? Su di lui ci sono i top club europei. Se gradirebbe il Milan? Come si fa a dire di no ai rossoneri? Mi viene fatta sempre questa domanda, la risposta è banale. Se a un ragazzo di 19 anni come lui arriva per esempio l’offerta del Chelsea, secondo voi cosa può rispondere? Ora Pellegrini non si muove, il Sassuolo lo reputa assolutamente incedibile. La cosa migliore in questo momento è lasciare tranquillo il ragazzo che deve continuare a giocare e pensare solo a far bene nella seconda parte di stagione. Poi a fine anno si vedrà''.