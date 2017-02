Il ko in Coppa Italia non scalfisce l'autostima di Stefano Pioli che si è già rimesso in corsa in vista della sfida che vedrà l'Inter affrontare la Juventus domenica sera. Per commentare il mercato dei nerazzurri e il futuro dell'allenatore emiliano è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com l'agente di Pioli, Bruno Satin.



Pioli è contento del mercato dell'Inter?

"Stefano è sicuramente soddisfatto. Il suo obiettivo primario era sfoltire la rosa, perchè voleva avere a disposizione un giusto numero di giocatori per poter lavorare ed è stato fatto un buon lavoro".



Gagliardini è stato un colpo cercato?

"Assolutamente sì, Stefano è grato all'Inter per aver fatto lo sforzo di arrivare a Gagliardini. Era il giocatore che lui voleva di più per sistemare il centrocampo e in più è anche italiano e aiuta la società da quel punto di vista".



E' tranquillo per il futuro? Spesso un contratto lungo non basta...

"Lui è sicuramente contento all'Inter, si sente integrato al 100%, ha trovato un ambiente sereno e sta facendo un lavoro straordinario riportando l'Inter a lottare per un posto in Champions. A questo va aggiunto che ha un contratto e che l'Inter è molto felice del suo operato. Poi le decisioni non le prendo io mail signor Zhang e lui è contento di quanto fatto da Stefano".