Stefano Pioli ha la massima fiducia non solo per questa stagione, ma anche per il futuro: queste le rassicurazioni che Suning Group ha fatto al proprio tecnico in visita in Cina, il nuovo progetto Inter ha già una guida certa in panchina. Lo conferma anche l'agente di Pioli Bruno Satin a FcInterNews.it: "Sono ovviamente molto felice che Suning abbia confermato Stefano anche per il futuro, ma questo non mi sorprende. Sta facendo benissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.



Mi aspettavo un impatto così positivo? Sì, me lo aspettavo. Il valore di Pioli è fuori discussione. Da quando è arrivato a Milano sta svolgendo un grande lavoro, è riuscito a ricompattare la squadra e tutto l'ambiente. Ripeto, i risultati sono evidenti. È sicuramente l'allenatore giusto per l'Inter".