Una sconfitta dura da digerire per la Juventus quella subita contro la Fiorentina. Non tanto per la classifica, che sorride agli uomini di Allegri, quanto per una prestazione al di sotto delle possibilità. Tra le uniche note da salvare c'è sicuramente la prestazione di Marko Pjaca che, nei trenta minuti in cui sceso in campo, ha confermato doti da giocatore importante. Marko Naletilic analizza il momento del nazionale croato in esclusiva per calciomercato.com.



Nonostante la sconfitta subita dalla Juventus, ieri si sono visti sprazzi di Marko Pjaca...

"Ieri ha fatto bene quando è entrato in campo. Quell'azione in area della Fiorentina, sulla quale c'era un rigore per la Juventus, fa capire che giocatore è Marko. Una giocata alla Cristiano Ronaldo, ma quello di sei anni fa perchè adesso non fa più quel tipo di doppio passo".



Fin qui è stato penalizzato dall'infortunio subito a Empoli: come procede il suo ambientamento in Italia?

"Si, se ancora non ha inciso come può è solo per via di un infortunio molto fastidioso. E' stato anche sfortunato, perchè sono convinto che in questi mesi sarebbe stato titolare, considerando lo stop di Dybala. Lui è il suo naturale sostituto, deve solo giocare di più per poter far capire al calcio italiano quello che è il suo grandissimo valore. In estate la Juventus ha puntato forte su di lui, con un investimento importante e che mira anche al futuro del club".



Tra le righe, possiamo leggere anche un messaggio ad Allegri?

"No, nessun messaggio, ieri ha giocato trenta minuti. Non entro in quelle che sono le scelte tecniche, dico solo che Pjaca è un grande valore per il club. Non ho messaggi da mandare alla Juventus, con i quali siamo in sintonia. Credo solo Marko sia un top e si ritaglierà il suo spazio in questi mesi.