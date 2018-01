Brusca frenata nella trattativa per portare all'Inter il centrocampista brasiliano Ramires. L'agente del giocatore, Luis Carlini, era arrivato a Marbella in Spagna nel ritiro del Jiangsu Suning per incontrare alcuni dirigenti e provare a smuovere la trattativa soltanto nella giornata di mercoledì. Allora aveva rilasciato parole importanti verso l'Inter, ma parlando a Premium Sport ha confermato il momentaneo stop all'affare.



NON SI VENDE - Carlini ha infatti confermato che dal Jiangsu Suning è arrivato uno stop alla trattativa: "Difficilmente Ramires se ne andrà, perché il proprietario della squadra cinese pensa che il giocatore abbia un ruolo fondamentale. Dopo la riunione di oggi, è questa la loro risposta. Mancano 10 giorni: vediamo cosa succederà".