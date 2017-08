Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Pepe Reina. Il portiere del Napoli, che non ha rinnovato il contratto con il club partenopeo, è finito nel mirino del PSG, alla ricerca di un portiere di esperienza internazionale e carisma, viste le difficoltà di Trapp. L'agente del calciatore, Manuel Garcia Quilon, conferma le voci sull'interesse dei francesi. E fa un annuncio importante sul rinnovo.



'NON RINNOVERA'' - Queste le parole del manager dello spagnolo a fichajes.com: "Posso solo dire che l'interesse del Paris Saint-Germain. Solo i club, però, possono confermare o meno se ci sono offerte. Una cosa è certa: non rinnoverà il suo contratto".