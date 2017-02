Il procuratore (tra gli altri) di, Andrea Pastorello, ha parlato al sito Fantagazzetta: "Pepito fu a un passo dallaal termine della stagione 2010-2011. In quell'annata aveva realizzato ben 32 reti in tutte le competizioni con il Villarreal. Purtroppo il club spagnolo si oppose al trasferimento e lo convinse a rimanere. Ma ritengo ancora oggi che la trattativa sarebbe dovuta andare in porto.

FENOMENI DEL DOMANI - “Un giovane interessante? Dico Cassata, in prestito all’Ascoli dalla Juve e Meret, in prestito alla Spal e di proprietà dell’Udinese. Dico anche Mattiello, davvero sfortunato fino ad ora ma prevedo per lui una carriera importante. Ma c'è anche l’esterno offensivo Caso, classe ’98 della Fiorentina che ho avuto modo di seguire da vicino nelle giovanili, ne sentiremo parlare”.