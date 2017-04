Andrea Pastorello, procuratore dell’attaccante Giuseppe Rossi, in prestito dalla Fiorentina al Celta Vigo con il quale ieri ha realizzato una tripletta, parla così del futuro del suo assistito a Radio Crc: “Giuseppe è fortemente convinto di potersela giocare ad altissimi livelli e ieri lo ha anche dimostrato perché era la prima volta che giocava titolare ed ha segnato 3 gol, ma avrebbe anche potuto segnarne 4. Vorrei che giocasse in una squadra del suo livello perché sono sicuro possa fare molto bene anche perché ormai sono 2 anni che si allena con continuità per cui gli infortuni sono alle spalle e fisicamente sta molto bene. Rossi non vuole rientrare negli Stati Uniti perché vuole conquistare la Nazionale ed è giusto assecondare le sue volontà. E’ convinto e motivato, vuole giocare in Europa e nella Nazionale e noi proveremo ad aiutarlo”