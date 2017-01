Federico Pastorello, procuratore dell'attaccante di proprietà della Fiorentina Giuseppe Rossi attualmente in prestito in Liga al Celta Vigo, ha parlato del suo assistito a Rai Gr Parlamento: 'Mi auguro che Giuseppe vada ai Mondiali: al Celta Vigo le risposte fisiche sono importanti, non ha problemi da un anno e mezzo e il ginocchio sta dando garanzie. Sta giocando poco perché lo schema prevede una punta di peso, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande. Futuro? Vuole restare in Europa, non escludo che potrebbe anche ritornare in Italia. Alla Lazio e al suo ds Tare è sempre piaciuto, farebbe una bella coppia d'attacco con Immobile'.