Davide Torchia, agente di Daniele Rugani ha parlato del futuro del difensore della Juventus dagli Sportitalia Awards. "È stato un finale un po' particolare, ci sono stati tanti impegni, però sono arrivate anche soddisfazioni. Ha fatto bene a livello personale e anche di gruppo: in Under 21 ci sono almeno sei-sette elementi che possono andare in Nazionale A. Titolare nel 2018? Si parla tanto dei titolari. Però basta guardare i numeri dei cosiddetti titolari: non tutti giocano tutte le partite. Con 60 partite già farne 30 a un buon livello è tanto.”