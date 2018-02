Daniele Rugani non si tocca e non si muove dalla Juventus nonostante non stia più trovando grande spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha rifiutato tante offerte per lui come confermato ai microfoni di Radio VS dal suo agente, Davide Torchia.



LA JUVE NON LO CEDE - "Cessione? Lo hanno chiesto in tanti e ciò significa che è un ragazzo forte. La stessa Juve però non ha mai neanche preso in esame le richieste arrivate per lui. Sanno bene di avere un gioiello in casa. Rugani a 23 anni è nel giro della nazionale e contribuisce alle vittorie della Juventus. Molti grandi del passato nel suo ruolo, alla sua età, non erano a questi livelli”.



PROBLEMI FISICI - "Daniele ha giocato spesso all'inizio, poi è stato penalizzato dalle rotazioni. In questo inizio di anno ha avuto un'influenza terribile che l'ha debilitato, ma da oggi è ok. La Juventus ha tanti difensori bravi, lui sa che deve farsi trovare pronto".