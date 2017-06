Ramy Abbas, procuratore di Mohamed Salah, è tornato a parlare del proprio assistito scagliandosi contro la Fiorentina. Il manager egiziano ha fatto riferimento proprio al club dei Della Valle con una serie di post su Twitter: "Come si dice "pagliacci" in italiano? Come si dice "viola"? Ho da poco ricevuto la decisione dalla Corte dell'arbitrato dello sport...". Infatti la causa che la Fiorentina ha intentato più di un anno fa all'attuale calciatore del Liverpool non ha dato l'esito sperato dagli avvocati viola.