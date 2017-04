Tutti vogliono Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria piace da tempo all'Inter, attira la Juventus e smuove anche il Napoli: in Serie A le pretendenti al centravanti blucerchiato non mancano, e mentre Ferrero prova ad aumentare la sua clausola rescissoria tante società si muovono sottotraccia per il gioiellino doriano.



Proprio delle numerose richieste per Schick ha parlato l'intermediario di mercato Bruno Satin, braccio destro del procuratore del ceco Pavel Paska, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un grande giocatore, sta migliorando, ma ancora non è deciso nulla, anche perchè io non decido niente" ha detto l'agente. "Schick sa interpretare diversi ruoli, può giocare persino da esterno in un 4-3-3 come quello del Napoli, oltre che da punta. Napoli e Juventus lo seguono, è vero" conclude Satin "ma il ragazzo può e deve ancora fare migliorare. Anche perchè in questo momento non è ancora titolare con la Samp".