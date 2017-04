Pavel Paska, agente dell'attaccante della Sampdoria, Patrik Schick, ha parlato al portale ceco ldnes: "Patrik sta crescendo molto bene, posso dire che neanche io me lo aspettavo. Era normale sarebbe migliorato andando a giocare all'estero, come accaduto prima di lui a Kuka, Berger e Poborski, ma Patrik sta crescendo con regolarità".



SUL FUTURO - "Il futuro? Non commento gli articoli usciti sui giornali italiani, cechi o di altri Paesi. Abbiamo abbastanza esperienza per non montarci la testa per queste voci. Sappiamo quello che vogliamo, abbiamo un piano e poi andremo a discuterlo. Ora Patrik deve puntare a giocare 25-30 partite da titolare. Ci siamo divisi i compiti, gli ho detto 'tu gioca bene in campo, del resto me ne occupo io'. Quando ci sarà qualcosa di interessante, ci siederemo attorno a un tavolo e decideremo".