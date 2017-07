L'agente di Patrick Schick, Pavel Paska, ha voluto fare chiarezza sui problemi che hanno fatto saltare l'affare con la Juventus e i problemi fisici che hanno portato a far saltare l'affare con la Juventus. Ai microfoni di iSport, Paska ha raccontato la verità su i problemi fisici.



44 GARE GIOCATE - "Patrik ha iniziato la stagione, parlo di quella precedente, nel mese di luglio con lo Sparta Praga. A metà mese è andato via, firmando per la Sampdoria. Ha giocato lì per un anno, se non per un infortunio che lo ha fermato 8 giorni intorno a Natale. A metà maggio è poi volato in Polonia per l’Europeo Under 21 per un totale di 44 match giocati in stagione".



STRESS E TROPPO LAVORO - "L’enorme carico di lavoro associato al tremendo stress sono ricaduti poi sui risultati delle visite mediche. Lui ha avuto inizialmente un affaticamento al cuore e in seguito un’infiammazione. Si è parlato in maniera sbagliata di questo problema. Tutti i medici hanno dato grandi rassicurazione e concordano nel ritenere che non si tratti di nulla di serio".



PROBLEMA NOTO, 5 SETTIMANE DI STOP - "Il ragazzo, prima del passaggio alla Samp, aveva presentato il suo quadro clinico presso il Dipartimento di Cardiologia di Praga ed era tutto in regola. Ora deve solo stare fermo per 5 settimane. Ora è in vacanza e in seguito si sottoporrà a nuovi test".