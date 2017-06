Mario Giuffredi, agente di Sepe, ha parlato a Radio Crc del futuro del suo assistito che potrebbe essere lontano dal Napoli: ''Abbiamo le idee chiare: vogliamo giocare con continuità. Poi è ovvio che ascolteremo il pensiero del Napoli che però deve prima risolvere il problema Reina. Mi dispiace che in Italia tutti abbiano già dimenticato il campionato che Sepe ha disputato ad Empoli. Se il Napoli non vede in lui un portiere forte, andremo a cercare fortuna altrove. Sepe farebbe solo il vice di Reina e non di altri portieri perché lo spagnolo è un grandissimo portiere. Se invece dovesse fare il vice di un altro portiere, andremo via''.