Tonci Martic, agente di Ivan Strinic, è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione del suo assistito: ''E' difficile giocare bene quando scendi in campo di rado. Non è facile restare in ottima forma quando vieni chiamato poco in causa, ma lui è un professionista serio. Nel suo ruolo c'è un altro bravo giocatore e dobbiamo accettare le scelte del tecnico. Ghoulam è tra i migliori in serie A, ma Ivan con Benitez giocava spesso ed aveva un ottimo rendimento. Strinic al momento sta bene a Napoli, ma vuole giocare di più. Offerte? Il Napoli non ha mai fissato il prezzo perché non vuole cederlo, però ci sono diversi club interessati, anche in Italia. C'erano offerte anche in passato, ma il Napoli non ha mai aperto ad una sua cessione''