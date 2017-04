L'agente di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato a Tutto Juve, partendo dalla prestazione contro il Napoli: "Ha fatto una bella partita. Napoli-Juventus è stato uno spot per il calcio italiano, un match giocato ad armi pari e le due squadre volevano superarsi. Stefano mi ha detto che giocare certe partite vale la pena di fare sacrifici nella vita, perchè lo scenario era stupendo e il pubblico una bolgia". Poi, l'opinione sull'atteggiamento aggressivo del suo assistito e su altri protagonisti del match: "Non erano cattivi, erano falli di gioco. Rispetto tutta la critica ma il calcio è questo, è molto fisico. In Inghilterra non avrebbero mai fischiato fallo, te lo dico con certezza matematica. Ci sono poi gli esteti come Higuain, Dybala, o anche lo "scugnizzo" Insigne che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto quando ho visto fargli quella chiusura difensiva. Ho pensato che sia diventato un uomo maturo". Sturaro stesso ha parlato del Pipita: "Mi raccontava di Higuain dicendomi: 'Carlo, puoi dargli qualsiasi tipo di pallone che la butta dentro. E' un'ira di Dio". Il futuro è in Premier? "E' la Juventus che dovrà valutare, sinceramente i dirigenti non mi hanno mai accennato ad una sua possibile partenza. Le richieste da quel campionato esistono sempre ma è in club di livello mondiale che rappresenta il top, Stefano vuole continuare a vincere".