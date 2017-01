E' stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione del Milan, il migliore in campo anche nell'ultimo impegno ufficiale prima della sosta, la finale di Supercoppa italiana vinta a Doha contro la Juventus. Suso è già proiettato ad un 2017 altrettanto importante e nelle prossime settimane potrebbe anche arrivare il rinnovo di contratto (e relativo adeguamento di ingaggio) con la formazione rossonera. Di questo e altro ha parlato alla Gazzetta dello Sport il padre e agente, Jesus Fernandez.



Che cosa è stato decisivo nella crescita di suo figlio?

"Sicuramente la fiducia dell'allenatore. Montella è molto importante per Suso: il suo gioco è un po' spagnolo".



Fino alla vittoria della Supercoppa..

"L'ho vista da casa, è stata emozionante perchè il Milan non vinceva un titolo da diversi anni ed è bello che Suso sia stato così importante per riuscirci".



In Spagna sono tornati ad accostare Suso jr a David Silva.

"Sì, il paragone ci può stare. Forse Suso si può considerare anche più forte se ci riferiamo al gioco di gambe".



Dunque non sarebbe un problema l'eventuale arrivo di Deulofeu o di un altro giocatore che giochi nella stessa zona di campo?

"Certo che no. Con Deulofeu sono giocatori differenti, a cominciare dal fatto che uno è sinistro e l'altro è destro. In generale, ogni acquisto che migliori la squadra non è mai un problema, anzi è una cosa buona".



Perchè suo figlio non teme la concorrenza o perchè vede un futuro altrove?

"La prima. Suso non si muoverà dal Milan per diversi anni".



E' vero che state trattando il rinnovo?

"Vero. Sarò a Milano il 12 gennaio".