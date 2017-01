Cristian Tello, dopo una lunga trattativa estiva, è stato nuovamente prestato dal Barcellona alla Fiorentina dove poteva contare sulla piena fiducia di Paulo Sousa. L'esterno spagnolo però ha toppato in più di una gara ed ora, rischia di ricoprire un ruolo marginale in questa seconda fase della stagione: "Il problema di Cristian è che gioca in un ruolo non suo - spiega il suo procuratore, Josè Maria Orobitg a La Nazione - E’ stato acquistato con un progetto chiaro a livello tattico e adesso viene utilizzato in una posizione completamente diversa rispetto a quanto fatto in tutta la sua carriera".



Nonostante questi problemi e nonostante qualche fischio di troppo, Tello "a Firenze si trova molto bene e a gennaio resterà alla Fiorentina - prosegue ancora Orobitg - Poi in estate ci sarà una situazione identica allo scorso anno. Decideremo cosa fare. I viola hanno una corsia preferenziale col Barcellona e se dovessero decidere di riscattarlo abbiamo già un accordo di cinque anni con la Fiorentina".