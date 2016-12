Stop ai rumors di mercato su Thiago Silva: il centrale brasiliano ha prolungato il suo contratto con il PSG fino al 2020 ed è soddisfatto dell'esito della trattativa. Lo conferma a Calciomercato.com l'agente del difensore Paulo Tonietto: "Thiago è molto felice. L'ultimo contratto della sua carriera? Assolutamente no, ora ha 32 anni ed è nel momento migliore della sua carriera da calciatore, ma lui vuole giocare fino a 40 anni! La Juventus? Nulla di vero, non ho mai avuto contatti con loro o con club italiani, nessuno ha contattato me o Thiago. Real Madrid, Barcellona e Manchester City? Normale che un grande giocatore abbia interessi e offerte da grandi club, ma ora non è più importante: la cosa che conta è che Thiago si identifica molto con il PSG e la città di Parigi, è felice di restare e proseguire da capitano".



Twitter: @Albri_Fede90