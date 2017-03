Donato Di Campli, agente di Marco Verratti, difende il suo assistito, accusato di essere rimasto in discoteca fino a tarda serata nella sera di lunedì, prima della sfida con il Barcellona, a Radio CRC: "Il Barcellona non ha espresso un grandissimo calcio contro il Psg che ha indubbiamente delle responsabilità. Non sta a me dire chi è il responsabile, ma qualcuno dovrà assumersele. Verratti accusato di esser stato in discoteca prima della partita di Champions? Non voglio entrare nel rapporto con il Psg, ma ciò che è certo è che quanto è stato scritto dall’Equipe è assolutamente falso. Adiremo le vie legali e stiamo studiano le strade da percorrere. L’immagine di Verratti è sacra e non permettiamo a nessuno di sputtanarla e scusatemi il linguaggio. Una cosa è criticare tecnicamente il ragazzo e un’altra è entrare nell’aspetto personale dicendo cose assolutamente false. Verratti all’Inter? Marco ha un contratto fino al 2021 col Psg e deve essere il club a dirci di andare via perché noi stiamo bene. Altre cose non abbiamo da dire"