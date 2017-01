Intervenuto a Sky Sport l'agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha parlato dell'interesse di Juventus e Inter per la prossima estate: "Ci pensano un po' tutti, il problema è portarlo via da Parigi. Lo ripeto sempre, ha rinnovato fino al 2021 e deve rispettare il contratto. Voglia di tornare in Italia? Non è una questione di nostalgia, il problema è che vuole vincere. Se possibile, vuole farlo a Parigi. Altrimenti vedremo cosa accadrà. Ancelotti vuole Verratti al Bayern Monaco? Che stravede per Marco non ci sono dubbi, ma io non ho ricevuto chiamate e offerte del Bayern. Altrimenti l'avrei detto al PSG. La Juve lo ha chiesto durante l'affare Orsolini? No, niente. Mi hanno chiesto come sta, ma Juve e Ascoli avevano da parlare per il trasferimento di Orsolini".