Marco Verratti all'Inter? Al momento solo una suggestione, visto l'ingaggio da top player del calciatore e il valore del cartellino; ma il club nerazzurro, che ha grande ambizione, alimentata dai soldi di Suning, segue i migliori al mondo. E quindi, anche il centrocampista del PSG è finito nel mirino interista. Verratti ha manifestato un certo malumore nelle ultime settimane, visti anche i risultati al di sotto delle aspettative del PSG; oggi poi, l'agente dell'ex Pescara, Donato Di Campli, non smentisce una sua partenza, gettando benzina sul fuoco, aprendo all'Inter. Queste le sue parole a TeleLombardia: "Suning può ambire a tutti i giocatori del mondo, non solo a Marco. Ci sono tante squadre su di lui, ma bisogna chiedere al PSG. Se rimarrà a vita nel club parigino? Vi assicuro di no".



"Confermo che Verratti abbia avuto offerte dall'Italia, ma non ho novità al momento. Posso confermare anche che Suning voglia rivoluzionare il mercato, però finora non hanno speso bene"