Intervistato da Premium Sport l'agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha commentato il futuro del suo assistito aumentando le voci di mercato che lo vedranno al centro dei movimenti della prossima estate: "Sicuramente Marco è arrivato ad un bivio della sua carriera. Ha 24 anni e sicuramente dovrà prendere delle decisioni importanti per il suo futuro. Sicuramente vincere il campionato francese non gli basta più".



SUL FUTURO - "Verratti è come una bella donna che ha tanti corteggiatori, ma nessuno che se la prende. Barcellona e Real Madrid? Sicuramente loro sono interessate ma non solo, ci sono anche club italiani su di lui. Inter e Juventus? Sarebbe stupido dire di no".