Giornata ricca di incontri di mercato a Milano, dove questa mattina è arrivato Antero Henrique, nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Oltre ad aver visto il Milan per Donnarumma e Krychowiak e l'Inter - come anticipato in esclusiva da Calciomercato.com - per Lucas, Henrique ha incontrato anche Donato Di Campli, agente di Marco Verratti. Sul Gufo di Manoppello c'è il forte interesse del Barcellona, oltre che delle squadre italiane come Juventus e Inter.



'BISOGNA VINCERE' - Di Campli ha parlato a Sky Sport, facendo il punto della situazione: "È complicatissimo, però abbiamo espresso al PSG le nostre idee. Non si tratta del Barcellona o di altre squadre, ma stiamo parlando di progetti. Io ritengo di gestire un campione e chiaramente ho degli interrrogativi. Per essere campioni bisogna vincere. Verratti in Italia? È difficile, credo che sia una soluzione fuori dalle possibilità dei club di Serie A".