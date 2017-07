L'agente di Widmer, Freddy Strasser, ha parlato a zonacalcio del futuro del suo assistito: ''Silvan ama giocare nell'Udinese. Un suo trasferimento potrebbe avvenire solamente per andare in un top club europeo. In Italia ci sono solamente 4-5 club che giocano le coppe e che potrebbero portarlo via da Udine. È un grande talento, un giocatore abilissimo sulla fascia che sa sia difendere che attaccare. Giocatori come lui ce ne sono davvero pochissimi in circolazione''.