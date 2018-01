Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Amin Younes, ala tedesca dell’Ajax in scadenza di contratto al 30 giugno 2018. L’agente del giocatore, Nicola Innocentin, ha così parlato del futuro del giocatore al Telegraaf: "L'Ajax ha ricevuto una offerta di dieci milioni di euro dallo Swansea, ma questo non era un club nel quale, dal punto di vista sportivo, Amin vuole andare. Ho parlato con il direttore tecnico Marc Overmars, si può parlare di un trasferimento soltanto nel caso ci andassero a guadagnare tutte le parti. Sono stato contattato per Younes da Zenit San Pietroburgo, Inter, Watford, Siviglia e Napoli. Amin non ha nessun accordo con nessun club, ed il Napoli non ha fatto nessuna proposta all'Ajax o al calciatore”.



LA SITUAZIONE - “Amin in questo momento è un giocatore dell'Ajax e ha due importanti obiettivi davanti: vincere il campionato e conquistare la convocazione per la Coppa del Mondo con la Germania. Nell'ultima partita con la nazionale ha giocato con Leroy Sané e Julian Draxler, che militano nel Manchester City e nel Paris Saint-Germain. Vuole meritare spazio nell'Ajax, essere titolare. Amin è grato all'Ajax e vuole soltanto il meglio per il club. Lo ha dimostrato essendo il primo sul campo d'allenamento ogni giorno, ed allenandosi da solo nei giorni di riposo. Se poi il trasferimento non dovesse avvenire durante questa sessione di mercato, allora darà tutto se stesso per vincere il titolo con l’Ajax”.