Ad un mese dalla fine del mercato il Torino non ha ancora trovato un vice-Belotti e, con Maxi Lopez ormai fuori rosa, il Gallo è l'unico centravanti di ruolo presente al momento nella rosa di Sinisa Mihajlovic. Per questo motivo Cairo e Petrachi stanno cercando un'altra punta di peso, che possa sostituire Belotti se non dovesse essere disponibile per qualche partite o che possa anche giocarci insieme. Tra i giocatori offensivi maggiormente seguiti c'è Duvan Zapata.



Della trattativa imbastita dalla società granata con il Napoli per Zapata ne ha parlato a Toronews.net il procuratore dell'attaccante, Fernando Villareal. "Il mio desiderio è che Duvan possa andare al Torino perchè lo vuole fortemente. Anche il giocatore lo vorrebbe, ci spera molto. Spero che il discorso non cada nel nulla, ma che i due club possano trovare l’accordo e che il Torino sia disposto a chiudere questa trattativa. Può essere una bella opportunità sia per il Torino che per Duvan".