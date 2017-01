Rolando Zarate, procuratore e fratello dell'attaccante della Fiorentina Mauro Zarate, parla così a Velez Radio a proposito del futuro del suo assistito: 'Non so ancora per quanti anni rimarrà in Europa, forse due o tre anni. Adesso si trova bene dov’è, ovvero alla Fiorentina, e la società vorrebbe parlare con noi di un eventuale rinnovo del contratto. Boca Juniors? Mi hanno chiamato ma al momento non prendiamo in considerazioni la possibilità di ritornare in Argentina'.