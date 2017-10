Giuseppe Galli, agente tra gli altri di Claud Adjapong, ha commentato l'accostamento del suo assistito al Napoli ai microfoni di Radio Crc: “Adjapong è un ragazzo che si sta mettendo in evidenza e alcune squadre lo seguono. Sta facendo bene, peccato che la sua squadra stia facendo pochi risultati. E' un ragazzo di grande prospettiva, offerto al Napoli insieme a Pezzella quando cercavano calciatori giovani. Quando sentivo che Sarri cercava alternative, ho chiamato Giuntoli per chiedere se potessero essere profili utili. Il Napoli all'epoca era su altri obiettivi, non so se oggi è di gradimento o meno".