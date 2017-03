Aleix Vidal, terzino spagnolo classe '89 del Barcellona, è stato spesso accostato alle squadre italiane, soprattutto Inter e Milan, per la prossima sessione di mercato estiva. Calciomercato.com ha contattato in esclusiva il suo agente, per provare a fare un po di chiarezza per quanto riguarda il suo futuro. Ecco come ha risposto Alejandro Campano, procuratore delll'ex Siviglia: "Se giocherebbe in Italia? Attualmente non ci pensa assolutamente: ha un contratto con il Barcellona, non ha nessuna intenzione di trasferirsi o cambiare aria la prossima estate. Adesso deve solo pensare a recuperare dall'infortunio"