La Roma segue il talento turco Cengiz Under, attaccante esterno mancino classe '97, in forza al club İstanbul Başakşehir. La redazione di Corrieregiallorosso.com ha raccolto la conferma del suo agente, Omer Uzun, sulla possibilità di concludere questa operazione: "Al momento posso confermare l'interesse della Roma per Cengiz Under, ma l'affare non é ancora chiuso".