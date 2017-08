Fernando Villareal, agente di Duvan Zapata, ha parlato a Radio Crc: "Giovedì incontrerò i dirigenti del Napoli. Il club azzurro continua a chiedere un prezzo alto per Duvan, ma ha abbassato le pretese iniziali per cui si lavorerà per abbassare ancor di più la cifra e trovare la migliore soluzione. Ci sono 20 squadre tra Italia ed Europa che hanno chiesto Zapata al Napoli, ma Duvan vorrebbe restare in Italia”.