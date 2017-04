Irfan Redzepagic, agente di Edin Dzeko, ha parlato così a ForzaRoma.info del futuro del suo assistito, soffermandosi anche sulle dichiarazioni rilasciate stamani da Silvano Martina: "Non so chi sia Silvano Martina, sono io l’unico agente di Dzeko e sono solo io in diritto di parlare della sua situazione contrattuale."



LA PAROLE DI MARTINA - Questo dopo che in mattinata Martina aveva dichiarato alla web Radio di Romanews : "Milan? Non mi sento di smentire le voci, ma queste sono domande che dovete fare alla Roma. Io non posso aggiungere altro".



REDZEPAGIC SUL MILAN - Redzepagic continua:"Non ho avuto chiamate dal Milan, Edin sta giocando ed è contento di stare alla Roma. La polemica con Spalletti? Non sono il soggetto indicato a parlare di questa cosa, Edin e Spalletti si vedono tutti i giorni ed hanno chiarito l’episodio, perché sono solo questioni di campo”.