Furio Valcareggi, agente di Emanuele, ha parlato a Radio Crc del futuro del giocatore: "La Fiorentina voleva Giaccherini prima del Napoli. Adesso Giuntoli cerca giocatori proprio in quel ruolo, ma. Anche a gennaio lo era quando lo volevano Juventus e Roma. Se il Napoli dovesse informarmi che nel ruolo di Emanuele saranno in esubero andremo via. Stiamo riflettendo perché è il primo anno che non gioca con continuità, ma anche se non mi sto muovendo non vuol dire che non lo farò in futuro. Se dovesse arrivare Berenguer, Giaccherini andrà via, ma per adesso Giuntoli non mi ha detto niente a riguardo".