Per Emanuele Giaccherini la sfida di questa sera avrà un sapore speciale, in quanto la Juve è l’ex squadra per eccellenza del Jack, avendo vinto in bianconero due scudetti ed una Supercoppa italiana. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente del giocatore Furio Valcareggi ha commentato così il momento del suo assistito con la maglia del Napoli: «Purtroppo non sono sicuro che Giaccherini parta titolare questa sera contro la Juve, anche perché la concorrenza tra le fila azzurre è spietata e ovviamente lo sarà anche per una gara valida per la Coppa Italia. Ad ogni modo, sono molto lusingato del fatto che la società partenopea abbia voluto trattenere a tutti i costi il mio assistito nella sessione di mercato invernale».