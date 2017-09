L'agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, intervistato da La Domenica Sportiva, ha parlato così del suo assistito: "Dopo l'ultimo Europeo Giaccherini ha avuto molto mercato. Avevamo un accordo col Torino, ma poi non comportandomi molto bene l'ho portato al Napoli. Mi ha chiamato Giuntoli e non ho potuto dire di no. E' vero che in Campania sta giocando poco, ma gli azzurri lo considerano incedibile e questo per noi è molto importante. Se il Napoli, che è uno dei migliori club d'Europa, non vuole farlo partire, per me è una lusinga. Sarebbe potuto andare alla Fiorentina negli ultimi giorni di questo mercato, ma il Napoli non ne ha voluto sapere".