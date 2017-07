Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc commentando il presunto interesse della Juventus nei confronti del terzino del Napoli: "Può essere che la Juve abbia fatto questa richiesta e che il Napoli non ci abbia pensato minimamente, così come non ci ha pensato minimamente il ragazzo. Possibile che la Juventus abbia fatto questa richiesta e che sia finita lì, il Napoli dal canto suo vuole tenerli tutti e lottare per lo scudetto".