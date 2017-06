L'agente di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Kicker: "Non ha ricevuto sostegno per vincere la classifica marcatori. Robert mi ha detto che non ha ricevuto nessun sostegno dalla squadra e dall'allenatore per aiutarlo a vincere la classifica marcatori in Bundesliga. E' deluso come non l'ho mai visto prima, sperava davvero che la squadra lo aiutasse"