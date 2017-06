Alvaro Morata ha lasciato il segno nella stagione del Real Madrid. Protagonista sia nella vittoria della Champions che della Liga, nonostante uno scarso minutaggio. Proprio quest'ultimo fattore sta spingendo l'ex Juventus verso l'addio. Tra Milan e Manchester United, l'agente Juanma Lopez racconta tutta la verità a calciomercato.com.



Il Milan ci ha provato davvero per Morata?

'Si, ci sono stati dei contatti frequenti con noi fino a qualche giorno fa, posso confermarlo'



Cosa non è andato nel verso giusto?

'Semplicemente il Real Madrid ha ritenuto insoddisfacente l'offerta del club rossonero'.



Adesso il suo futuro puo' essere in Inghilterra, al Manchester United...

'E' un club dal grande fascino, una opzione molto interessante'



Avete già detto di sì alla loro proposta?

'Posso dire che e' una proposta molto molto importante e adesso la decisione spetta al real'.



Si puo' chiudere in tempi brevi?

'Questo non so dirglielo, staremo a vedere'.