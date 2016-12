Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, centrocampista del Sassuolo, ha parlato del futuro del suo assistito a Romanews.eu:



Contatti con la Juventus per Pellegrini?

"Parlo quotidianamente con parecchi club: è un giocatore importante ed è ovvio che abbia attirato le attenzioni di molte squadre ma io non ho mai parlato con la Juventus"



Ci sono anche squadre non italiane sul ragazzo?

"Si, anche all’estero piace. Ma lo ribadisco, non ho mai parlato con la Juventus"



La Roma ha una clausola di recompra per Pellegrini: è possibile rivederlo nella capitale già a gennaio visto che la società giallorossa cerca un centrocampista?

"Bisognerebbe chiederlo a Massara"



A lui piacerebbe tornare?

"Non abbiamo affrontato questo argomento perchè è concentrato sulle sorti del Sassuolo. So che alla Roma piace moltissimo perchè in più di un’occasione è arrivato il gradimento per Lorenzo. Ma ci mancherebbe altro, a Roma sono intenditori di calcio e quindi penso che Pellegrini piaccia anche a loro".



Ne ha già parlato con Massara?

"Abbiamo avuto un colloquio tempo fa. Abbiamo parlato di questo ragazzo che stava sorprendendo tutti quanti. La Roma credo si senta abbastanza coperta da quell’accordo: vediamo quello che succederà a gennaio"