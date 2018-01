Martin Riha , agente di Dennis Praet , centrocampista della Sampdoria, ha smentito le voci di oggi del Corriere dello Sport, riguardo a una trattativa chiusa per portarlo alla Juventus : "Non è assolutamente vero che è stata trovata una intesa per il suo trasferimento alla Juventus , così come a qualsiasi altro club. Posso solo dire che quest'anno Praet ha mostrato tutto il suo grande potenziale, riuscendo ad arrivare al massimo livello attraverso performance di alto valore fino alla sosta. Futuro in una big? E' felice ed è legato alla Sampdoria, tuttavia sono certo che dopo la fine della stagione compierà un salto di qualità".