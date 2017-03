Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, terzino del Wolfsburg, ha parlato a Radio Crc del suo assistito: "Sta vivendo una situazione difficile. Erano arrivati ai quarti di Champions col Real, ora gli tocca lottare per non retrocedere. Ha avuto un piccolo infortunio, sta per tornare di nuovo a disposizione. Napoli? Conosco Giuntoli, non abbiamo mai parlato di Ricardo ma del calcio in generale. Non c'è stato un contatto ufficiale, ma oggi come oggi tutti i giocatori verrebbero a Napoli, è una piazza stupenda al di là del calcio. Diritti d'immagine? Che io sappia nessuno li cede gratis alle società. Inter? Ausilio parlò in un'intervista anche di Rodriguez, ma preferirei evitare altri equivoci commentando".